Предприятия должны получить возможность тратить 70% эконалога на экомодернизацию

В первую очередь в Украине необходимо принять законопроект № 3543-1, который даст предприятиям возможность направлять на цели экомодернизации 70% эконалога. Это поможет нашим экспортерам сохранить свои позиции на внешних рынках, в первую очередь ЕС. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.
Он напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4347 о создании государственного Фонда декарбонизации. Согласно документу, Фонд планируют наполнять за счет налога на выбросы СО2, причем ставку налога предлагается увеличить с 10 до 30 грн за тонну выбросов. Еще одна новелла законопроекта касается распределения денег, которые будут поступать от налога на СО2. Из них половину планируется направлять в общий фонд государственного бюджета, а вторую половину в Фонд декарбонизации. Последний будет целевым, то есть средства из него будут тратиться исключительно на реализацию проектов по сокращению парниковых выбросов.
Среди таких проектов: модернизация генерирующих предприятий, модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения, удешевление проектов по переработке бытовых отходов, строительство электробусы для общественного транспорта, стимулирование использования частных электрокаров населением, замещение традиционных видов топлива в бюджетной сфере.
И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец считает, что Фонд "…станет шагом на пути сокращения углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины – так называемого углеродного тарифа, который могут ввести уже в следующем году...".
В парламенте к законопроекту Министерства есть вопросы, отмечает политик. Глава подкомитета по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко акцентирует внимание на том, что Фонд декарбонизации не сможет заработать в полную силу без разработки Министерством Энергетической стратегии и Стратегии по декарбонизации в Украине.
"Позиции украинского бизнеса остаются неизменными. Предприниматели, считают, что в первую очередь необходимо принять законопроект № 3543-1, который даст предприятиям возможность направлять на цели экомодернизации 70% эконалога. Это поможет нашим экспортерам сохранить свои позиции на внешних рынках, в первую очередь ЕС", - резюмировал Д.Шпенов.