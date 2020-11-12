Предприятия должны получить возможность тратить 70% эконалога на экомодернизацию В первую очередь в Украине необходимо принять законопроект № 3543-1, который даст предприятиям возможность направлять на цели экомодернизации 70% эконалога. Это поможет нашим экспортерам сохранить свои позиции на внешних рынках, в первую очередь ЕС. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4347 о создании государственного Фонда декарбонизации. Согласно документу, Фонд планируют наполнять за счет налога на выбросы СО2, причем ставку налога предлагается увеличить с 10 до 30 грн за тонну выбросов. Еще одна новелла законопроекта касается распределения денег, которые будут поступать от налога на СО2. Из них половину планируется направлять в общий фонд государственного бюджета, а вторую половину в Фонд декарбонизации. Последний будет целевым, то есть средства из него будут тратиться исключительно на реализацию проектов по сокращению парниковых выбросов.



Среди таких проектов: модернизация генерирующих предприятий, модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения, удешевление проектов по переработке бытовых отходов, строительство электробусы для общественного транспорта, стимулирование использования частных электрокаров населением, замещение традиционных видов топлива в бюджетной сфере.



И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец считает, что Фонд "…станет шагом на пути сокращения углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины – так называемого углеродного тарифа, который могут ввести уже в следующем году...".



В парламенте к законопроекту Министерства есть вопросы, отмечает политик. Глава подкомитета по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко акцентирует внимание на том, что Фонд декарбонизации не сможет заработать в полную силу без разработки Министерством Энергетической стратегии и Стратегии по декарбонизации в Украине.



"Позиции украинского бизнеса остаются неизменными. Предприниматели, считают, что в первую очередь необходимо принять законопроект № 3543-1, который даст предприятиям возможность направлять на цели экомодернизации 70% эконалога. Это поможет нашим экспортерам сохранить свои позиции на внешних рынках, в первую очередь ЕС", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



