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Объем рынка битума в Украине достиг 1 млн тонн

12.11.20 16:46 , enkorr
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Баланс украинского рынка дорожного битума в январе-октябре 2020 г. составил 960 тыс. т, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (558 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Рынок продолжает расти как за счет импортных поставок продукта, так и благодаря увеличению производства на Кременчугском НПЗ.

За отчетный период завод "Укртатнафты" увеличил производство битума на 42,4% — с 199 тыс. т до 283,7 тыс. т. При этом доля Кременчугского НПЗ в балансе рынка в январе-октябре 2020 г., по сравнению с таким же периодом прошлого года, незначительно сократилась — с 35% до 30%.

"Укргаздобыча" за десять месяцев произвела 3 тыс. т продукта.

В январе-октябре 2020 г. в Украину импортировано 678,4 тыс. т дорожного битума, что более чем в два раза больше показателя января-октября прошлого года (317,3 тыс. т). Рекордная поставка ресурса была осуществлена в октябре 2020 г. — 162 тыс. т (+246% к октябрю 2019 г.).

Всего за 10 месяцев из Беларуси было импортировано в Украину 479,2 тыс. т битумов (+77% к показателю января-октября 2019 г.). За тот же период Польша поставила 108,3 тыс. т, что втрое больше объема января-октября прошлого года (39,2 тыс. т).

По морю за отчетный период было поставлено 46,5 тыс. т, из которых 15,3 тыс. т импортировано из Греции, 12,4 тыс. т — из Италии, 8 тыс. т – из Турции, 5,7 тыс. т – из Азербайджана и 5,1 тыс. т – из Испании.

Напомним, на 2020 год утвержден рекордный объем финансирования дорожного строительства. Ожидается, что он составит 110 млрд грн. В связи с этим в текущем году предполагается рекордный объем поставки битума на украинский рынок, который, по оценкам "А-95", может составить более 1 млн. т.

МинПром

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