Liberty Steel установит первые в Европе гибридные печи для выплавки стали

Британская компания Liberty Steel, которой владеет стальной магнат Санджив Гупта, установит первые в Европе гибридные печи для производства стали на своем заводе Liberty Ostrava в Чехии. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
В планах Liberty Steel заменить четыре тандемные печи на две гибридные к 2023 году.
Экомодернизация позволит Liberty Ostrava сократить выбросы СО2 на 50%. Для достижения цели необходимо: проложить линию электропередачи мощностью 400 кВт к 2025 году; обеспечить 70% производства в печах из металлолома.
Снизить воздействие на окружающую среду позволит использование новой пылеулавливающей установки – сокращение выбросов твердых частиц составит 60% к 2023 году.
Liberty Ostrava сможет перейти на безуглеродное производство стали при условии использования для этого 100% металлолома.
"Это важный шаг на пути экотрансформации Liberty Ostrava и реализации амбиций Liberty Steel по достижению углеродной нейтральности к 2030 году. Новые печи позволят сократить выбросы углекислого газа на заводе вдвое после подключения линии электропередачи в 2025 году. Это станет большим шагом на пути к производству зеленой стали на Liberty Ostrava", – сообщил С.Гупта.
В течение следующих десяти лет Liberty Steel планирует инвестировать 750 млн долл. в модернизацию Liberty Ostrava.