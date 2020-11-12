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Liberty Steel установит первые в Европе гибридные печи для выплавки стали

12.11.20 16:30 , ГМК Центр
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Британская компания Liberty Steel, которой владеет стальной магнат Санджив Гупта, установит первые в Европе гибридные печи для производства стали на своем заводе Liberty Ostrava в Чехии. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

В планах Liberty Steel заменить четыре тандемные печи на две гибридные к 2023 году.

Экомодернизация позволит Liberty Ostrava сократить выбросы СО2 на 50%. Для достижения цели необходимо: проложить линию электропередачи мощностью 400 кВт к 2025 году; обеспечить 70% производства в печах из металлолома.

Снизить воздействие на окружающую среду позволит использование новой пылеулавливающей установки – сокращение выбросов твердых частиц составит 60% к 2023 году.

Liberty Ostrava сможет перейти на безуглеродное производство стали при условии использования для этого 100% металлолома.

"Это важный шаг на пути экотрансформации Liberty Ostrava и реализации амбиций Liberty Steel по достижению углеродной нейтральности к 2030 году. Новые печи позволят сократить выбросы углекислого газа на заводе вдвое после подключения линии электропередачи в 2025 году. Это станет большим шагом на пути к производству зеленой стали на Liberty Ostrava", – сообщил С.Гупта.

В течение следующих десяти лет Liberty Steel планирует инвестировать 750 млн долл. в модернизацию Liberty Ostrava.

МинПром

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