Укртранснафта продаст 80 тыс. тонн нефти в Беларусь АК "Нафтогаз Украины", как единоличный акционер АО "Укртранснафта", разрешила компании заключить договор на продажу 80 тыс. тонн нефти Azeri Light (плюс-минус 10%) "дочке" "Белорусской нефтяной компании" – BNK (UK) Limited (Великобритания). Соответствующее решение НАК от 21 октября обнародовано на сайте "Укртранснафты", передает Интерфакс-Украина.



Ранее, 17 августа, "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" партии нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях FOB порт "Пивденный".



Кроме того, решением от 15 октября "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" второй партии азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн (плюс-минус 10%) на условиях поставки EXW резервуарный парк ЛПДС "Кременчуг".



Как сообщал enkorr, АО "Укртранснафта" на электронных биржевых торгах 30 октября продало государственной "Укргаздобыче" 10 тыс. т нефти сорта Azeri Light, которая была закуплена у компании SOCAR в период низких цен.



Напомним, "Нафтогаз" в начале апреля согласовал заключение "Укртранснафтой" договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. барр. каждая, которые были доставлены в МНТ "Пивденный". Цена покупки официально не разглашается, но, по данным enkorr, она составила 29,3 долл./барр.



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