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Предпрития из Литвы интересуются развитием бизнеса в Украине – посол

12.11.20 15:54 , Интерфакс-Украина
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Увеличилось количество запросов от литовских предприятий по развитию бизнеса в Украине, поиску новых партнеров, сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"По своему опыту можем сказать, что сейчас видим увеличение запросов от литовских предприятий по развитию бизнеса в Украине, поиску новых партнеров. Кстати, то же самое можно сказать и об украинских предприятиях. Особенно большой потенциал видим во внедрении электронных услуг - Литва имеет огромный опыт в этой сфере и готова делиться им с Украиной", - сказал В.Сарапинас в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, также новые возможности, как для Литвы, так и для Украины может открыть сокращение цепи поставок.

"Литва также может стать прекрасной площадкой, с которой украинские предприятия могут значительно увеличить свой экспорт на Запад. Здесь для примера могу привести компанию "Кормотех", которая часть своей деятельности перенесла в Литву, а это позволило воспользоваться финансовой политикой ЕС и увеличить ее конкурентоспособность в Европе и на других рынках", - пояснил дипломат.

В то же время В.Сарапинас указал, что литовский бизнес сталкивается в Украине с такими проблемами, как непрозрачность судебной системы, неодинаковы условия конкуренции, административное давление на бизнес.

"Я - не бизнесмен, поэтому могу только передать ту позицию, которую слышу во время общения с нашими предпринимателями: литовский бизнес, как, кстати, и инвесторы из других зарубежных стран или местные украинские предприниматели сталкиваются с одинаковыми проблемами - непрозрачность судебной системы, неодинаковы условия конкуренции, административное давление на бизнес. В сфере борьбы с этими проблемами Литва и другие западные партнеры готовы поделиться своим опытом", - подчеркнул он.

Также посол отметил, что есть несколько крупных литовских компаний, которые сейчас планируют инвестиционные проекты в Украине, однако, сейчас идут переговоры по этому поводу.

"Недавно было объявлено, что торговая сеть "Novus", которая управляется инвестиционной компанией "BT Invest", покупает 35 магазинов торговой сети "Billa". Это достаточно большая инвестиция: по оценке аналитиков рынка, стоимость сделки составляет около 65 млн. евро. Есть еще несколько крупных литовских компаний, которые сейчас планируют инвестиционные проекты в Украине, однако, сейчас лучше было бы воздержаться от комментариев, поскольку идут переговоры", - добавил он.

МинПром

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