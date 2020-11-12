ThyssenKrupp получит от государства 75 млн евро на выплавку зеленой стали Федеральное министерство образования и научных исследований Германии (BMBF) выделило корпорации ThyssenKrupp 75 млн евро на реализацию второго этапа проекта по сокращению выбросов в производстве стали – Carbon2Chem.



Как говорится в пресс-релизе ThyssenKrupp, компания намерена перейти на зеленое производство стали к 2050 году. Проект Carbon2Chem предусматривает замену угля зеленым водородом в качестве восстановителя в доменных печах при производстве стали. Это позволяет предотвратить образование СО2 и перейти на безуглеродное производство стали в долгосрочной перспективе.



На реализацию первого этапа проекта BMBF предоставило ThyssenKrupp в 2016 году инвестиции в размере 60 млн евро.



Основная цель второго этапа проекта – показать долгосрочную стабильность во взаимодействиях между производством стали и химическим синтезом, а также возможность расширить применение технологии Carbon2Chem в других отраслях – в производстве цемента и извести, а также на предприятиях по сжиганию отходов.



Кроме того, реализация второго этапа призвана вывести проект на рынок.



"Проект Carbon2Chem – это яркий пример успешного решения этой проблемы с помощью умных идей и инновационных исследований. Инновации Carbon2Chem не только защищают климат. Они также укрепляют нашу долгосрочную конкурентоспособность и обеспечивают рабочие места в промышленности", – объяснила Аня Карличек, федеральный министр образования и науки Германии.



Финансовый директор ThyssenKrupp доктор Клаус Кейсберг подчеркнул, что в случае успешной реализации второй фазы компания намерена применять Carbon2Chem в промышленных масштабах всего через несколько лет.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



