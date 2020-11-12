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Молдаване купили украинский спиртзавод

12.11.20 14:50
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Молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спита в Молдове, предложила наибольшую цену – 120 млн грн – на аукционе по приватизации Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольской области) при стартовой цене 54,7 млн грн., сообщает БизнесЦензор.

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди сообщила на своей странице в сети Facebook.

"По результатам аукциона стартовая цена отдельного имущества Мариливского места осуществления деятельности (СПД) и хранения спирта выросла более чем в 2 раза (с 54,7 млн стартовых) и составляет 120 млн грн", – отметила заместитель министра.

Согласно информации в системе "Прозорро. Продажи", единственным конкурентом Intreprinderea Mixta "ZERNOFF" S.R.L. было ООО "Инфо Маркет" с ценой 80,78 млн грн.

Панаиотиди напомнила, что ранее удалось продать 6 спиртзаводов: Суходольский – за 60,3 млн грн, Бершадский – за 19,8 млн грн, Лопатинский – за 50 млн грн, Овечацкий – за 53 млн грн, Артемовский –за 50 млн грн и Немировский – за 55 млн грн.

Согласно данным на ее сайте, компания ZERNOFF Ethanol была основана в 2001 году, был построен спиртовой завод производительностью 10 тыс. литров в день, а в 2015 году в результате модернизации мощность производства в месяц была доведена до 3 млн литров.

МинПром

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