Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине вырастет абонентская плата за газ

12.11.20 14:32 , Урядовый курьер
печать
размер текста:

В Украине скоро пересчитают не только тарифы на природный газ, но и абонентскую плату. Это произойдет с 1 января 2021 года. Как объясняют в Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), абонентская плата в каждом регионе Украины рассчитывается отдельно. И формула такого расчета довольно сложная.

Так, каждый облгаз устанавливает свой тариф за кубометр доставки, считается также объем использованного газа за период с октября прошлого года по октябрь нынешнего.

Далее все это делится на 12 месяцев, а затем умножается на тариф облгаза. Что останется - и есть абонентская плата.

Однако до сих пор еще нет новых тарифов на газ, однако в НКРЭКУ прогнозируют, что в некоторых регионах рост может достигнуть 30%.

Эксперты также отмечают, что абонентская плата может расти, несмотря на падение цен на газ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:11
За нарушениями экологии в Украине будут следить из космоса
14:50
Молдаване купили украинский спиртзавод
14:48
Миссия МВФ не хочет ехать в Украину
14:10
Доля импортной стали в США составила 17%
13:47
В Раде появился проект о создании госфонда декарбонизации
13:30
В Евросоюзе неожиданно обвалилось производство
13:10
В Германии хотят, чтобы работники на удаленке платили налог за офисных коллег
12:51
ArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуру
12:32
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть
12:10
Украине не позволяют допросить подозреваемых по делу о сбитом Боинге в Иране
11:56
Бразильская Vale хочет довести добычу железной руды до 450 млн тонн
11:37
За 9 месяцев Нафтогаз получил почти 19 млрд грн убытка
11:31
Импортеры задумались о сокращении поставок продукции в Украину
11:13
Суд признал незаконным увольнение ставленника Фирташа с ЗТМК
10:59
Китай закупил за рубежом рекордное количество меди
10:40
Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки
10:29
Кредитование экономики падает второй месяц подряд
10:18
Nippon Steel расширяет производство электротехнической стали
10:10
Государственная ОГХК снова поставляет продукцию в оккупированный Крым
09:59
Ускоренная экомодернизация металлургии – важная задача экономической политики
11.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!