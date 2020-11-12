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В Украине вырастет абонентская плата за газ
12.11.20 14:32 , Урядовый курьер
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В Украине скоро пересчитают не только тарифы на природный газ, но и абонентскую плату. Это произойдет с 1 января 2021 года. Как объясняют в Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), абонентская плата в каждом регионе Украины рассчитывается отдельно. И формула такого расчета довольно сложная.
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