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Доля импортной стали в США составила 17%

12.11.20 14:10 , Steelland
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Американский институт чугуна и стали (AISI) опубликовал новые данные по мониторингу импорта стали (SIMA) в США, которые сигнализируют о практически неизменном количестве заявок на импорт стали в октябре этого года.

По данным Министерства торговли США, в октябре 2020 года количество заявок на получение разрешений составило 1,643 млн тонн. Это почти не изменилось по сравнению с тоннами разрешений, зарегистрированными в предыдущем месяце. Следует отметить, что в сентябре этого года AISI зарегистрировала 1,642 млн тонн разрешений. По данным AISI, по сравнению с окончательным импортом в сентябре 2020 года в размере 1,256 млн чистых тонн, тоннаж разрешений на импорт стали в октябре 2020 года существенно вырос почти на 31%.

В октябре этого года тоннаж разрешений на импорт готовой стали составил 1,219 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в сентябре, в 1,167 млн тонн.

Наибольшее количество заявок на импорт готовой стали для офшорных стран в октябре было подано из Южной Кореи. Крупнейшими офшорными поставщиками в первые десять месяцев года были Южная Корея, Япония и Германия.

МинПром

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