В Раде появился проект о создании госфонда декарбонизации В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения государственного фонда декарбонизации. Автор проекта - член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат Юрий Камельчук, который поддержал соответствующую инициативу Министерства энергетики.



Источником наполнения Фонда предусмотрен налог на выбросы двуокиси углерода. Планируется увеличение этого налога с 10 до 30 гривен за тонну.



50% налога будет направляться в общий фонд Госбюджета, где будет распределяться на мероприятия по защите окружающей среды; 50% - в Фонд декарбонизации.



Средства Фонда будут направляться исключительно на проекты, которые приводят к сокращению выбросов СО2. Сейчас рассматриваются семь направлений: экомодернизация предприятий, в том числе генерирующих; модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения; удешевление проектов с утилизации (переработки) бытовых отходов; электрификация общественного транспорта; стимулирование использования электрокаров населением; Замещение традиционных видов топлива в бюджетной сфере; стимулирование производства и использования биоэтанола, биогаза.



Однако этот список не является исчерпывающим и может быть дополнен.



Создание Фонда предусмотрено без образования отдельного юридического субъекта. Его формат - "статья в бюджете", по аналогии с Государственным фондом регионального развития и Государственным дорожным фондом.



При таком варианте процесс администрирования не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться действующими государственными институтами.



Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец представила инициативу по внедрению Фонда декарбонизации, которую было разработано Минэнерго при поддержке Украино-датского энергетического центра и агентства Госэнергоэффективности.



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