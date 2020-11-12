В Евросоюзе неожиданно обвалилось производство Объем промышленного производства в еврозоне неожиданно снизился в сентябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).



Производство товаров длительного пользования сократилось впервые с апреля, что является очередным сигналом замедления темпов восстановления экономики еврозоны, оказавшейся в серьезном кризисе из-за пандемии коронавируса, пишет Интерфакс-Украина.



Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост промпроизводства в сентябре на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.



Выпуск товаров длительного пользования, таких как телевизоры и стиральные машины, уменьшился на 5,3%. В мае производство таких товаров взлетело на 53%, в июне - почти на 22%, после чего темпы роста начали замедляться. Снижение производства в сентябре показывает, что посткарантинный потребительский бум сходит на нет, пишет Dow Jones.



Производство потребительских товаров не длительного пользования в еврозоне в позапрошлом месяце увеличилось на 2,1%, средств производства - на 0,6%, промежуточных товаров - на 0,5%. Выработка электроэнергии уменьшилась на 1%.



Среди стран региона наиболее значительное снижение промпроизводства по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в Италии (-5,6%), Ирландии (-4,7%) и Португалии (-3,8%).



В годовом выражении промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 6,8%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 5,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.



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