ArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуру

Корпорация ArcelorMittal выделила в отдельную структуру свое итальянское подразделение, бывший металлургический комбинат Ilva. Кроме того, корпорация приостановила все коммерческие операции с продукцией Ilva в ожидании разрешения правовой коллизии.



В начале ноября ArcelorMittal и правительство Италии достигли нового соглашения, в соответствии которого корпорация имеет право приобрести Ilva до мая 2022 г. Также в нем несколько изменена инвестиционная программа для комбината.



Однако соглашение также предусматривает, что итальянское государство до 30 ноября должно вложить "значительную сумму" в капитал Ilva. В противном случае ArcelorMittal имеет право уйти с комбината, выплатив штраф.



Ранее сообщалось, что ArcelorMittal сообщила о достижении новой договоренности с правительством Италии по поводу металлургического комбината ArcelorMittal Italia (бывший Ilva). В соответствии с ней корпорация, которая в настоящее время арендует предприятие у правительства, сможет приобрести его в свою собственность к маю 2022 г.



МинПром

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