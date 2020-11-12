Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

12.11.20 12:32 , Интерфакс
печать
размер текста:

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.

"C учетом низкого спроса в прошлом и возобновления распространения COVID-19 в Европе и США мы пересмотрели наш краткосрочный прогноз мирового спроса в сторону понижения на 0,4 млн б/с в III кв. 2020 года, на 1,2 млн б/с в IV кв. 2020 года и на 0,7 млн б/с в I кв. 2021 года. Теперь мы ожидаем, что спрос снизится на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году (против 8,4 млн баррелей в сутки в отчете за прошлый месяц) и вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки в 2021 году (против 5,5 млн баррелей в сутки в прошлом месяце). Маловероятно, что вакцина вызовет существенное повышение спроса до следующего года", - говорится в отчете.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре исполнялась второй месяц подряд на уровне 103%, отмечается в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 106%, страны не-ОПЕК - на 97%.

Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снижались второй месяц подряд - на 19,7 млн баррелей (0,66 млн б/с), до 3,192 млрд баррелей. В третьем квартале общий объем промышленных запасов снизился на 22,7 млн баррелей или 245 тыс. б/с.

Поскольку в первом полугодии наблюдался большой рост запасов в 325 млн баррелей (1,79 млн б/с), они остались на 225 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет, пишет МЭА.

Запасы нефти, в частности, в сентябре снизились на 3,1 млн баррелей, до 1,192 млрд баррелей. Это всего на 50,8 млн баррелей ниже пикового уровня, наблюдавшегося в мае. Американский регион ОЭСР стал лидером снижения в сентябре с падением на 6,8 млн баррелей, что более чем в шесть раз превышает обычное ежемесячное снижение из-за снижения импорта нефти и сокращения производства в сезон ураганов.

Запасы нефтепродуктов в сентябре снизились на 12,2 млн баррелей (0,41 млн б/с) до 1,642 млрд баррелей.

В октябре предварительные данные показывают, что запасы нефти в США упали на 8,4 млн баррелей за месяц, тогда как обычно они увеличиваются на 15,1 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов в США значительно снизились - на 32,9 млн баррелей (1,06 млн б/с).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:30
В Евросоюзе неожиданно обвалилось производство
13:10
В Германии хотят, чтобы работники на удаленке платили налог за офисных коллег
12:51
ArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуру
12:10
Украине не позволяют допросить подозреваемых по делу о сбитом Боинге в Иране
11:56
Бразильская Vale хочет довести добычу железной руды до 450 млн тонн
11:37
За 9 месяцев Нафтогаз получил почти 19 млрд грн убытка
11:31
Импортеры задумались о сокращении поставок продукции в Украину
11:13
Суд признал незаконным увольнение ставленника Фирташа с ЗТМК
10:59
Китай закупил за рубежом рекордное количество меди
10:40
Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки
10:29
Кредитование экономики падает второй месяц подряд
10:18
Nippon Steel расширяет производство электротехнической стали
10:10
Государственная ОГХК снова поставляет продукцию в оккупированный Крым
09:59
Ускоренная экомодернизация металлургии – важная задача экономической политики
09:23
РФ сократила экспорт алюминия и никеля
08:52
Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус
08:07
ОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефть
11.11.20
18:04
Победа Байдена может обвалить цены на нефть
17:53
ОПЗ получил нового директора
17:34
Стальные пошлины Трампа вряд ли будет отменены
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!