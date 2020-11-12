Украине не позволяют допросить подозреваемых по делу о сбитом Боинге в Иране Украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет авиакомпании МАУ в Иране. Однако есть определенный прогресс в расследовании причин авиакатастрофы. Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью "Цензору".



По его словам, Иран не допускает украинскую сторону к допросу подозреваемых, ссылаясь на государственную тайну.



"Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных лиц, среди которых кроме иранцев также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана не может быть государственной военной тайной", - считает он.



Однако, по его словам, в Тегеране договорились, что иранская сторона предоставит все ответы на украинские запросы.



Напомним, в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе МАУ. Следующий раунд запланирован на конец ноября - начало декабря этого года.



Также сообщалось, что пострадавшие страны требуют наказать виновных в катастрофе МАУ в Иране.



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