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Бразильская Vale хочет довести добычу железной руды до 450 млн тонн

12.11.20 11:56 , uaprom.info
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Бразильская горнодобывающая компания Vale SA готова нарастить свои мощности по добыче железной руды до 450 млн тонн сырья в течение 5 лет. Этот показатель почти на 50% превышает прогноз добычи на 2020 год. О планах компании рассказал ее финансовый директор Лучано Сиани в рамках Reuters Commodity Trading Summit.

При этом Vale собирается проявлять осторожность, прежде чем увеличит мощности, поскольку стремится избежать падения рынка железной руды, отметил Л.Сиани.

"Мы собираемся нести ответственность и несем ответственность, не собираясь наводнять рынки железной рудой", - сказал он.

В планы компании входит разработка новых рудников на севере Бразилии, а также восстановление производства на некоторых из старых рудников в традиционном горнодобывающем центре страны Минас-Жерайс.

МинПром

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