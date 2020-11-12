|
Бразильская Vale хочет довести добычу железной руды до 450 млн тонн
12.11.20 11:56 , uaprom.info
печать
Бразильская горнодобывающая компания Vale SA готова нарастить свои мощности по добыче железной руды до 450 млн тонн сырья в течение 5 лет. Этот показатель почти на 50% превышает прогноз добычи на 2020 год. О планах компании рассказал ее финансовый директор Лучано Сиани в рамках Reuters Commodity Trading Summit.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
11.11.20