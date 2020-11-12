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Суд признал незаконным увольнение ставленника Фирташа с ЗТМК

12.11.20 11:13 , Бизнес Цензор
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9 ноября 2020 года Хозяйственный суд Запорожской области отменил решения общего (внеочередного) собрания участников ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" от 29 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа.

В частности, суд признал незаконным увольнение Владимира Сивака с должности директора ООО "ЗТМК" и назначение на эту должность исполняющего обязанности директора ЗТМК Сергея Лубенникова. Суд также признал незаконными и отменил действия регистратора, внесшего информацию об смене руководства компании в едином государственном реестре юрлиц.

"Решение Хозяйственного суда Запорожской области вступит в силу через 20 дней после оглашения, или же в случаи его апелляционного обжалования после рассмотрения жалобы Центральным апелляционным хозяйственным судом. В случае вступление в силу данного решения Сергей Лубенников, который на данный момент занимает должность и.о. директора, потеряет свои полномочия, а Владимир Сивак вернется к исполнению обязанностей руководителя ЗТМК", - заявляют в Group DF.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение С.Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Согласно данным госреестра руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года является близкий к Д.Фирташу топ-менеджер В.Сивак.

В.Сивак возглавляет ООО ЗТМК с 2010 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода", подконтрольного Group DF Д.Фирташа.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Д.Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать 110 млн долл. во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало В.Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу В.Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Операционный контроль над работой предприятия осуществляет группа Фирташа.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

МинПром

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