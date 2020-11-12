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Китай закупил за рубежом рекордное количество меди

12.11.20 10:59 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в октябре в страну поступило из-за рубежа 618,1 тыс. т необработанной меди и продукции из этого металла. Это на 14,4% уступает показателю сентября, но на 43,4% больше, чем в октябре 2019 г.

Всего за десять месяцев китайский импорт меди составил 5,61 млн т, что на 41,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Более того, в январе-октябре китайские компании ввезли больше меди, чем в рекордном 2018 г. в целом (5,297 млн т).

Китайские специалисты объясняют такое резкое увеличение импорта благоприятными условиями на мировом рынке. Летом и в начале осени китайским компаниям было выгодно импортировать медь, так как ее стоимость за рубежом была ниже, чем в КНР.

К октябрю это "окно" закрылось, но Китай все равно нуждается в поступлении значительных объемов меди из-за рубежа вследствие высокого спроса, падения импорта медьсодержащего лома и недостаточных объемов собственного производства.

Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в октябре в стране было произведено 821,6 тыс. т катодной меди, что на 4,9% больше, чем в том же месяце годом ранее. По итогам 10 месяцев объем производства составил 7,62 млн т, на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Китайская медная промышленность испытывает дефицит сырья. В октябре импорт медного концентрата составил 1,69 млн т. Это на 21% меньше, чем в сентябре, и на 11,7% меньше, чем в октябре 2019 г.

МинПром

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