Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки По данным индийской компании SteelMint, в первой половине 2020/2021 финансового года (апрель-сентябрь) национальные металлургические компании отправили на экспорт около 4,70 млн т заготовки, что стало рекордным значением в истории отрасли.



В последние три года индийские компании ежегодно отправляли на экспорт порядка 2,0-2,5 млн т заготовки. Из них порядка 40-50% приходилось на Непал, остальные поставки распределялись по другим потребителям.



Рост в текущем финансовом году произошел благодаря Китаю. В апреле-сентябре китайские компании закупили 2,87 млн. т индийской заготовки. Вообще, в этот период на Китай пришлось 58% индийского экспорта стали.



Как прогнозируют индийские специалисты, во второй половине текущего финансового года (октябрь-март) спрос со стороны Китая резко сократится. В связи с этим объем экспорта заготовки за полугодие составит порядка 1,8-2,0 млн т, а крупнейшим покупателем снова станет Непал.



Ведущим экспортером товарной заготовки в Индии является компания RINL. Традиционно она ежемесячно отправляет за рубеж 100-125 тыс. т данной продукции. Порядка 30-50 тыс. т продают на экспорт мелкие заводы с западного побережья страны, оснащенные, преимущественно, индукционными печами.



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