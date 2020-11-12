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Nippon Steel расширяет производство электротехнической стали

12.11.20 10:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, инвестирует 35 млрд иен (338,5 млн долл.) в расширение производства электротехнической стали.
Проект будет реализован на заводе Hirohata, входящем в состав комбината Setouchi в западной части страны. Его завершение намечено на апрель-сентябрь 2023 г.

Nippon Steel не сообщает, сколько электротехнической стали она производит. Но компания заявляет, что благодаря реализации данного проекта увеличит выпуск на 40%. При этом расширение затронет мощности по производству как трансформаторной, так и динамной стали.

Во второй половине текущего финансового года (октябрь-март) Nippon Steel увеличит загрузку мощностей до около 80% по сравнению с 60-70% в апреле-сентябре благодаря активизации спроса со стороны автомобилестроения. По итогам 2020/2021 ф.г. (апрель/март) компания рассчитывает выплавить около 37 млн т стали (включая доли в совместных предприятиях).

МинПром

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