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Государственная ОГХК снова поставляет продукцию в оккупированный Крым

12.11.20 10:10
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Государственная «Объединенная горно-химическая компания» отправила груз ильменита на «Крымский Титан» через фирму-посредника Belanto trade (Чехия) и перегрузкой в Констанце (Румыния). Об этом свидетельствуют данные маршрутов суден SALVINIA и SOURIA. Из Ильичевска в Констанцу (Румыния) 10 ноября вышло панамское судно SALVINIA под либерийским флагом с грузом ильменита ОГХК и 11 ноября стало в порту. SALVINIA привезла в Румынию 10 тыс. т ильменита, проданного госкомпанией чешской фирме-посреднику Belanto trade, по договору, заключенному в октябре и.о.главы ОГХК Артуром Сомовым.

Схема инициированная Сомовым и его замом Татьяной Гогенко, заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в оккупированный Крым. Навстречу SALVINIA из порта Латакия (Сирия) вышло другое судно – SOURIA, занесенное в санкционный список США в 2016 (за нарушение запрета на вход в территориальные воды Крыма), которое уже засветилось в поставке иршанского ильменита в Крым в августе.

В ночь на 13 ноября ильменит ОГХК перегрузят с SALVINIA на SOURIA. Последнее судно почти доплыло в порт перегрузки Констанца.

Далее SOURIA поплывет в Феодосию, откуда груз доставят до Армянска, где находится «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа. Как сообщалось, чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с ОГХК выкупит у госкомпании 50 тыс.т иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней по цене ниже рынка с дальнейшей поставкой на "Крымский титан".

Сумма контракта, подписанного Сомовым, составляет 6,453 млн евро. Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как "прокладки" под различные нужды. C 2014 года Крым находится под контролем России, Украина и другие страны мира этого не признают.



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