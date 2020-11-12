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Ускоренная экомодернизация металлургии – важная задача экономической политики

12.11.20 09:59
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Украинскому правительству стоит задуматься над тем, как к 2030-му и 2050-му годам не утратить конкурентоспособность металлургии, которая сегодня играет ключевую роль в экономике. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он отметил, что с каждым днем появляется все больше новостей о намерениях мировых сталелитейных гигантов перейти на технологии, снижающие выбросы СО2.

Так, вторая по величине металлургическая компания Японии JFE Steel заявила о планах инвестировать почти 1 млрд долл. в сокращение парниковых выбросов. До 2030 года японцы хотят снизить их уровень на 20%.

"Японский сталелитейщик намерен снизить выбросы на 20% к 2030 году, а до 2050 года выйти полностью на безуглеродное производство стали. Причем, экомодернизация будет проведена на всех меткомбинатах компании по всему миру. Отметим, что по датам планы JFE Steel полностью совпадают со сроками, обозначенными в новой экологической политике ЕС Green Deal. В свою очередь, крупнейший производитель стали Германии, компания ThyssenKrupp получит запрошенную помощь от немецкого правительства в размере 5 млрд евро взамен на обязательство перейти на "зеленое" (безуглеродное) производство стали. Согласно предварительной договоренности, 2 млрд евро поступит из государственного фонда, еще 3 млрд евро – в виде грантов по государственной программе развития технологии применения водорода в металлургии", - рассказал он.

По мнению нардепа, украинскому правительству также стоит задуматься над тем, как к 2030-му и 2050-му годам не утратить конкурентоспособность металлургии, которая сегодня играет ключевую роль в экономике.

"В одиночку наши меткомбинаты, испытывающие на себе разрушительные последствия экономического кризиса, не потянут дополнительную финансовую нагрузку. Ее объемы оцениваются почти в 380 млн евро в год. Первым шагом навстречу металлургам может стать принятие Верховной Радой законопроекта № 3543-1, что позволит заводам направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Вторым шагом может стать индивидуальный режим применения ЕС экологической пошлины в отношении Украины (договоренность об этом в рамках Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли уже достигнуто). Третьим важным шагом должна стать прямая финансовая помощь государства меткомбинатам, по примеру Германии. Только комплексный государственный подход позволит сохранить позиции украинской металлургии на внешних рынках", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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