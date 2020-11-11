Победа Байдена может обвалить цены на нефть Победа Джо Байдена на выборах президента США может обвалить цены за черное золото до 25 долл. в первой половине 2021 года. Такое мнение высказывают экперты.



Причиной тому станет возможное снятие новым президентом санкций с Ирана и резкий приток арабской нефти на мировой рынок при недостаточном спросе. Рост заболеваемости коронавирусом также по-прежнему будет подливать масла в огонь.



Цена на нефть марки Brent на торгах 9 ноября взлетела почти на 10% на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech, а в среду, 11 ноября, достигала даже 45 долл. за баррель.



Эксперты считают, что COVID-19 и всё, что с ним связано, будет непосредственно влиять на котировки и в первой половине 2021 года. Дополнительным фактором будет то, насколько успешно участники сделки ОПЕК+ будут подстраивать объемы своей добычи под изменяющийся спрос.



По их мнению, при позитивном сценарии нефть будет стоить 40–45 долл. за баррель.



Но есть и негативный сценарий, по которому c приходом в Белый дом Дж.Байдена цены на черное золото резко пойдут вниз, до 25 долл. за баррель.



Ключевым фактором, влияющим на стоимость нефти, может стать анонсированное ранее намерение Дж.Байдена снять ограничения с Ирана и заключение ядерной сделки с этим государством. В результате Иран вернется на рынок нефти с большими объемами добычи сырья, что дестабилизирует котировки.



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