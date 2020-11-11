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ОПЗ получил нового директора

11.11.20 17:53 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления - директора АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Из открытых источников известно, что Н.Парсентьев в 2005 году работал заместителем "Лисичанскнефтеоргсинтез", эксплуатировавшего Лисичанский НПЗ. В это время главой Луганской ОГА был нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов.

С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Н.Парсентьев был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

Как сообщалось, с января 2020 года должность и.о. главы правления – директора ОПЗ занимал Николай Синица.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

МинПром

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