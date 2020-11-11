Повышение тарифов на электроэнергию ускорит инфляцию - Шпенов Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту цен и банкротств. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



По мнению политика, в первую очередь в Украине стоит ожидать роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. "Как известно, электроэнергия - важнейшая составляющая ценообразования во всех отраслях, начиная с сельского хозяйства. Чтобы компенсировать дополнительные затраты, которые возникнут вследствие решения НКРЭКУ, производители будут вынуждены поднять цены. В первую очередь это коснется продуктов питания. Это означает, что новогодний стол в этом году обойдется украинцам дороже, чем они ожидали", - отметил Д.Шпенов



Кроме того решение НКРЭКУ приведет к росту числа банкротств среди малого и среднего бизнеса и увеличению числа безработных. "Здесь все просто: если новые цены станут для потребителей неподъемными, отечественные товары просто прекратят покупать. Люди, скорее всего, будут отдавать предпочтение более дешевым импортным аналогам. Убытки вынудят некоторых предпринимателей закрывать бизнес и увольнять сотрудников. То есть, за решения Нацрегулятора заплатят все: граждане и предприниматели. Ничего хорошего для экономики оно не даст", - уверен он.



Напомним, сегодня, несмотря на протесты бизнеса и предостережения экспертов, НКРЭКУ приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 год на 28,9%, по сравнению с действующим тарифом, – до 309,8 грн/МВт•ч.



МинПром



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