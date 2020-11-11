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НКРЭКУ провалила тест на адекватность – Магера

11.11.20 16:56
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) провалила тест на адекватность. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"К сожалению, тест на адекватность, о котором вчера писал мой коллега по Парламенту Муса Магомедов, НКРЭКУ и ее глава Тарасюк завалили. На сегодняшнем заседании они заявили, что собираются повысить тариф на передачу электричества. Если они не одумаются, тариф вырастет в два раза – со 155 до 309 гривен. И все это - в 2020 году, который стал одним из самых сложных для нашей страны", - сказал он.

"Я не понимаю, почему национальный регулятор, который должен защищать Украину, так старательно убивает экономику. Такое повышение для многих маленьких предпринимателей может стать последним: они просто не выйдут на работу после очередного локдауна. Значит, в стране станет еще больше безработных. А налогов в казне – все меньше. Потому что их скоро станет некому платить", - добавил С.Магера.

Нардеп напомнил, что в 2021 году Тарасюк хочет повысить зарплаты в своей комиссии в полтора раза. Для этого понадобится еще 200 миллионов. А общая сумма расходов на НКРЭКУ будет больше 700 миллионов.

"Вдумайтесь. Мы платим почти миллиард гривен в год комиссии, которая своими действиями устраивает хаос на энергорынке. А потом вместо того, чтобы навести порядок, бесконечно повышает тарифы, разгоняет инфляцию в стране и убивает украинский бизнес", - резюмировал политик.

МинПром

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