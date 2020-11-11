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Денежная масса в Украине в октябре возросла до 1,78 трлн грн

11.11.20 16:51 , Бизнес Цензор
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Денежная масса в Украине в октябре 2020 года возросла на 2% - до 1,78 трлн грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% - до 581,72 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в октябре возросли также на 2,2% - до 485,91 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,9% - до 1,27 трлн грн, в частности, в национальной валюте - на 2,6% (до 764,93 млрд грн), а в инвалюте - на 0,5% (до 502,98 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков в октябре сократился на 2% - до 958,34 млрд грн, в том числе в нацвалюте - 1,8% (до 595,42 млрд грн) и в инвалюте - на 2,3% (до 362,92 млрд грн).

Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в октябре снизились на 2,7% - до $15,37 млрд.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 2,9%, денежная база - на 1%, в том числе М0 - на 1%. Депозитный портфель банков за сентябрь увеличился на 3,6%, в то время как кредитный сократился на 3,3%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном Нацбанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы - с 19,5% на 25,4%.

МинПром

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