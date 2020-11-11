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В Иране обнаружили 500 млн тонн запасов меди

11.11.20 15:27 , Иран.ру
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Недавние разведочные работы на юго-востоке Ирана, в провинции Систан-Белуджистан, привели к обнаружению 500 млн тонн запасов меди.

Давуд Шахраки, глава департамента промышленности, горной промышленности и торговли этой провинции, рассказал, что новое открытие поставило Систан-Белуджистан на второе место среди провинций Ирана по запасам меди, сообщает Tehran Times.

В начале июня заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Дариуш Эсмаили заявил, что Корпорация по страхованию инвестиций в горнодобывающую промышленность страны (MIIC) собирается выделить 30 трлн риалов (более 714,2 млн долл.) на поддержку проектов по разведке полезных ископаемых.

Он сказал, что министерство поставило на повестку дня увеличение разведанных запасов полезных ископаемых страны на 25% в текущем 1399 иранском календарном году (заканчивается 20 марта 2021 года).

МинПром

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