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В начале 2021 года ЕЭК пересмотрит продление пошлины на трубы из Украины

11.11.20 14:49 , Бизнес Цензор
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в начале следующего года рассмотрит вопрос о продлении действующей антидемпинговой пошлины в отношении бесшовных труб из нержавеющей стали, поставляемых с Украины, в связи с инициацией повторного расследования, сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

Она напомнила, что антидемпинговая пошлина на бесшовные трубы из Украины действует с 26 февраля 2016 года, и срок этой меры истекает в феврале следующего года. Вместе с тем в октябре 2020 года было инициировано повторное расследование, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев, сообщает Интерфакс-Украина.

"С учетом срока истечения действия пошлины, а также сроков проведения расследования, коллегия Евразийской экономической комиссии будет рассматривать вопрос возможного продления действия меры в начале следующего года", - сказала И.Малкина.

В настоящее время в отношении украинских труб из коррозионностойкой стали действует пошлина в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя. Эта антидемпинговая мера была установлена по итогам расследования, проведенного ЕЭК в 2015-2016 гг. В октябре департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал повторное антидемпинговое расследование, инициаторами которого выступили заводы группы ЧТПЗ ("Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и группы "ТМК" ("ТМК-Инкос" и "Волжский трубный завод").

Согласно оценкам российских заявителей, в I полугодии 2020 года наблюдалось значительное снижение цены нержавеющих бесшовных труб с Украины (на 23,6% в рублевом выражении и на 27,8% - в долларовом), в результате чего цена на украинский товар без учета антидемпинговой пошлины стала ниже цены товара отрасли экономики ЕАЭС.

МинПром

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