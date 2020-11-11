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ММК им. Ильича признан лидером по снижению выбросов в атмосферу

11.11.20 14:00
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Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который входит в Группу Метинвест, стал одним из лидеров по снижению вреда для окружающей среды, заявил в интервью "Фокусу" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"В Мариуполе на Комбинате имени Ильича есть подфакельные датчики, подключенные к корпоративной системе. Я видел данные этих датчиков, они показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли после реконструкции системы пылеочистки. Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр выбросов и переносозагрязнителей, как это делается в европейской практике", – заявил министр.

Абрамовский также рассказал, что на этот год в части создания системы мониторинга в министерстве строили большие планы, однако на пути их реализации стал коронавирус.

"В нынешнем году нам выделили деньги из госбюджета на создание системы мониторинга, на эти цели мы планировали использовать около 100 млн грн. Однако бюджет перераспределили в связи с пандемией коронавируса и деньги у нас забрали. На следующий год мы снова запросили 200 млн грн на мониторинг, надеюсь, деньги выделят. Министерство и местные органы власти готовы к тому, чтобы на условиях софинансирования построить современную европейскую систему мониторинга качества воздуха", – заявил он.

В этих условиях организация мониторинга ложится на плечи самих промышленных предприятий.

МинПром

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