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Нефть подорожала до 45 долл. за баррель впервые со 2 сентября

11.11.20 13:38 , Интерфакс
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Котировки нефти ускорили рост в среду, цена Brent оказалась выше 45 долл. за баррель впервые со 2 сентября. Активность торгов в среду ниже обычной, поскольку в США отмечается День ветеранов (биржи работают), и в связи с этим волатильность рынка может быть повышенной, отмечает Dow Jones.

К 13:05 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,44 долл. (3,3%), до 45,05 долл. за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 1,3 долл. (3,14%), до 42,66 долл. за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech.

"Головокружительный рост интереса к риску в последние пару дней связан с надеждами на будущее, но не с нынешней реальностью, в которой ситуация с коронавирусом ухудшается по обе стороны Атлантики", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры, сообщет Bloomberg.

Росту цен на нефть также способствуют данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. API сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Данные API, показывающие падение запасов нефти по итогам второй недели подряд при одновременном снижении запасов бензина, говорят о восстановлении спроса, отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

МинПром

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