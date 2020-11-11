Fortescue создаст отдельное подразделение зеленой генерации

Австралийская горнорудная компания Fortescue Metals Group намерена создать отдельное подразделение и развивать зеленую генерацию по всему миру, сообщил член правления и бывший CEO компании Эндрю Форрест, пишет Reuters.
По его словам, Fortescue Future Industries (FFI) уже подписала предварительные контракты, например, в Папуа-Новой Гвинее и Африке, и продолжает поиск новых партнеров. Он уже посетил 23 страны и планирует провести переговоры еще в 24.
"Мы создаем портфель возобновляемых активов, производящих энергию, по всему миру", - сказал Э.Форрест на ежегодном собрании компании по видеосвязи из Парагвая.
На данный момент Fortescue выделила 1 млрд австралийских долларов (731 млн долл.) на реализацию проекта до 2023 года. По словам Э.Форреста, компания планирует достичь 235 гигаватт (ГВт) установленной мощности, однако неизвестно, в течение какого срока.
"Благодаря масштабам и инновациям мы сможем увеличить поставки зеленого водорода и зеленого аммиака для надежной доставки недорогой энергии в промышленных масштабах клиентам по всему миру", - заявил Э.Форрест.
По его словам, водородное и аммиачное топливо будут использовать на транспорте и в судоходстве, аммиак - в удобрениях, а водород - также в производстве стали.
Стоит отметить, что планы Fortescue пока выглядят слишком амбициозно. Например, один и лидеров энергетического рынка BP планирует к 2030 году производить 50 ГВт возобновляемой энергии.
Fortescue взяла на себя обязательства по снижению выбросов углерода к 2040 году, и в течение последних пяти лет накапливала лицензии и патенты для реализации своих планов.