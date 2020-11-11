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Vale будет торговать железной рудой в мессенджере WeChat

11.11.20 12:50 , uaprom.info
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Бразильская горнодобывающая компания Vale SA запустит платформу для спотовой торговли железной рудой в китайском мессенджере WeChat, пишет Silk Bridge.

Проект будет рализован совместно с Beijing Iron Ore Trading Center Corporation (COREX) к началу 2021 года и облегчит проведение транзакций в юанях, сообщили в компании.

Компании подписали меморандум о взаимопонимании во время China International Import Expo, которая в настоящее время проходит в Шанхае.

Китай, ведущий производитель стали в мире, потребляет более 1 млрд т железной руды в год. Rio Tinto, BHP Group и Vale начали продавать железную руду китайским предприятиям в юанях, поскольку Китай настаивал на усилении своего влияния на ценообразование.

Пресс-служба Vale в Китае заявила, что в настоящее время не может раскрывать более подробную информацию о том, как будет работать программа или какую информацию клиенты смогут получить.

МинПром

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