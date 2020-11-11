ДТЭК намерен декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году Ориентация Украины на цели Green Deal ("Зеленое соглашение" Европейского Союза, направленное на декарбонизацию энергетики блока) является практической реализацией евроинтеграционного вектора развития государства, заявил директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко, выступая в рамках Дня устойчивого развития, организованного Европейской бизнес-ассоциацией.



"То как мы, как страна, бизнес, реагируем и делаем шаги к реализации этой программы и является свидетельством нашей готовности войти в европейское содружество. Речь идет об изменении культуры и ценностей, об изменении культуры потребления, и в первую очередь - культуры потребления энергоресурсов", - сказал А.Кучеренко.



Он отметил, что компания ДТЭК активно работает над достижениями целей Green Deal в контексте декарбонизации, развития возобновляемых источников энергии и трансформации угольных регионов.



"Компания ДТЭК одобрила свою Стратегию устойчивого развития до 2030 года, которая учитывает основные элементы европейского зеленого курса. Мы понимаем, что декарбонизация - это не политический лозунг или модный тренд, а условие развития бизнеса. Именно поэтому в своей корпоративной стратегии мы ставим себе амбициозную цель – декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году", - отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК.



А. Кучеренко также напомнил, что ДТЭК уже инвестировал 1,2 млрд евро в развитие зеленой генерации в Украине и имеет сегодня в своем управлении 1 ГВт ветро- и солнечных электростанций. "Также в ноябре 2019 DTEK Renewables первыми в Украине выпустили зеленые еврооблигации на сумму 325 млн евро, которые также ориентированы на увеличение доли возобновляемых источников в Украине", - отметил он.



Кроме того, в своем выступлении А. Кучеренко уделил внимание вопросам справедливой трансформации угольных регионов. "Сейчас на тепловых электростанциях и шахтах ДТЭК работает около 40 тыс. человек. Уплаченные предприятиями ДТЭК налоги составляют 60% бюджета 18 моногородов. Именно поэтому чрезвычайно важным вопросом является планируемая и постепенная декарбонизация энергетического сектора, ведь от этого будет зависеть благосостояние тысяч семей и десятков населенных пунктов", - сказал директор по устойчивому развитию ДТЭК.



Он отметил, что за 15 лет своего существования компания инвестировала в устойчивое развитие почти 20 млрд грн, в частности, около 10 млрд грн в защиту окружающей среды (и это без учета экологического налога), почти 5 млрд грн в охрану труда и промышленную безопасность, 3,5 млрд в объекты социальной сферы.



А. Кучеренко также выразил убеждение, что инвестиции в реализацию Украине "зеленой" политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу: она станет более энергоэффективной и инновационной.



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