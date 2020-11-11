Американская Albemarle возобновляет два крупнейших литиевых проекта Американская компания Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, возобновляет реализацию двух своих крупнейших инвестиционных проектов, приостановленных в конце 2019 г. из-за падения цен на литий и недостаточного спроса на соединения этого металла, используемого в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей.



Теперь компания планирует завершить проекты строительства австралийского завода Kemerton по производству гидроксида лития и расширения мощностей чилийского предприятия La Negra в конце 2021 г.



Мощность Kemerton составит при этом 50 тыс. т эквивалента карбоната лития в год, а модернизация La Negra позволит увеличить ежегодный выпуск до 80 тыс. т.



Как заявил генеральный директор Albemarle Кент Мастерс, оба предприятия вступят в строй в 2022 г., что совпадет по времени с предполагаемым увеличением глобального потребления лития. Ранее специалисты отмечали, что мировой рынок лития прошел крайнюю точку спада. К.Мастерс рассчитывает на повышение цен в 2021 г.



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