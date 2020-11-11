|
Американская Albemarle возобновляет два крупнейших литиевых проекта
11.11.20 11:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
Американская компания Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, возобновляет реализацию двух своих крупнейших инвестиционных проектов, приостановленных в конце 2019 г. из-за падения цен на литий и недостаточного спроса на соединения этого металла, используемого в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
10.11.20