Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Американская Albemarle возобновляет два крупнейших литиевых проекта

11.11.20 11:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Американская компания Albemarle, крупнейший в мире производитель лития, возобновляет реализацию двух своих крупнейших инвестиционных проектов, приостановленных в конце 2019 г. из-за падения цен на литий и недостаточного спроса на соединения этого металла, используемого в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей.

Теперь компания планирует завершить проекты строительства австралийского завода Kemerton по производству гидроксида лития и расширения мощностей чилийского предприятия La Negra в конце 2021 г.

Мощность Kemerton составит при этом 50 тыс. т эквивалента карбоната лития в год, а модернизация La Negra позволит увеличить ежегодный выпуск до 80 тыс. т.

Как заявил генеральный директор Albemarle Кент Мастерс, оба предприятия вступят в строй в 2022 г., что совпадет по времени с предполагаемым увеличением глобального потребления лития. Ранее специалисты отмечали, что мировой рынок лития прошел крайнюю точку спада. К.Мастерс рассчитывает на повышение цен в 2021 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
ДТЭК намерен декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году
11:38
НКРЭКУ утвердила повышение на 28,9% тарифа Укрэнерго на передачу э/энергии
11:21
ММК им. Ильича бесплатно обеспечивает мариупольские больницы кислородом
10:53
Украинские металлурги снизили поставки ферросплавов за границу на 24%
10:36
Украина нарастила отгрузку проката в Турцию
10:13
США включат санкции в отношении Северного потока-2 в законопроект об обороне
09:38
Бизнес представил свое видение реформы экологического законодательства
09:18
По итогам января-сентября металлурги РФ сократили экспорт стали на 3,7%
08:59
Китай сократил экспорт алюминия
08:04
Шмыгаль обещает поддержать бизнес в период усиленного карантина выходного дня
10.11.20
19:14
Повышение тарифов на электроэнергию убьет украинскую промышленность - мнение
18:04
Украина ударно продает чугун в США
17:54
Рассмотрение дела об аресте акций Мотор Сич опять перенесли
17:34
Бизнес предлагает свою концепцию экологического зконодательства
17:10
Производство электроэнергии в Украине упало на 5,3%
16:47
ThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощи
16:32
Украинцы не хотят светить свои доходы
16:18
Инвестиционный портфель Интерпайпа составляет 100 млн долл
16:11
За 10 месяцев товарооборот Украины составил 82,67 млрд долл.
15:51
МЭА прогнозирует создание рекордных мощностей по производству электричества из ВИЭ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!