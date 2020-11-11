Украинские металлурги снизили поставки ферросплавов за границу на 24% В октябре 2020 года украинские металлурги сократили экспорт ферросплавов на 24,1% по сравнению с октябрем прошлого года – до 47,04 тыс. т. В денежном выражении экспорт упал на 28,2% – до 45,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



За 10 месяцев украинские металлурги сократили выручку от экспорта ферросплавов на 28,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019-го – до 568,3 млн долл.



В январе-октябре ферросплавные предприятия экспортировали 535,5 тыс. т продукции. Это на 26,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Доля ферросплавов в общем объеме внешней торговли Украины составила 1,4%.



Основные направления экспорта – Нидерланды (23,4%), Турция (13,8%) и Китай (13,6%).



Ферросплавы в Украине производят Никопольский завод ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов, Побужский ферроникелевый комбинат, Краматорский ферросплавный завод, Покровский горно-обогатительный комбинат, Марганецкий горно-обогатительный комбинат и "Энергосталь".



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