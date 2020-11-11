Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина нарастила отгрузку проката в Турцию

11.11.20 10:36 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Металлургические предприятия Турции в январе-сентябре увеличили импорт горячекатаного проката из Украины на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 425,3 тыс. т. Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TUIK).

В сентябре Турция нарастила импорт г/к проката из Украины на 43,2% по сравнению с сентябрем прошлого года – до 51,6 тыс. т.

В целом турецкие металлурги в январе-сентябре сократили импорт металлопродукции на 4,3% по сравнению с 9 месяцами 2019 года – до 2,7 млн т.

Основным поставщиком г/к проката в Турцию является Россия. На нее приходится 32% от общей доли поставок. За 9 месяцев турецкие металлурги потребили 847,4 тыс. т, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным Worldsteel, страна в 2019 году сократила выпуск стали на 9,6% по сравнению с предыдущим годом – до 33,7 млн т.

Напомним, что ранее Еврокомиссия официально начала антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного проката из Турции. Участники рынка не исключают, что решение открыть расследование может привести к началу аналогичного разбирательства в Турции.

Для Украины антидемпинговые расследования по импорту г/к проката в Турции и ЕС могут иметь негативные последствия. Ранее Турция уже ввела дополнительные пошлины на импорт некоторой металлопродукции, в том числе плоского проката.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
ДТЭК намерен декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году
11:38
НКРЭКУ утвердила повышение на 28,9% тарифа Укрэнерго на передачу э/энергии
11:21
ММК им. Ильича бесплатно обеспечивает мариупольские больницы кислородом
11:12
Американская Albemarle возобновляет два крупнейших литиевых проекта
10:53
Украинские металлурги снизили поставки ферросплавов за границу на 24%
10:13
США включат санкции в отношении Северного потока-2 в законопроект об обороне
09:38
Бизнес представил свое видение реформы экологического законодательства
09:18
По итогам января-сентября металлурги РФ сократили экспорт стали на 3,7%
08:59
Китай сократил экспорт алюминия
08:04
Шмыгаль обещает поддержать бизнес в период усиленного карантина выходного дня
10.11.20
19:14
Повышение тарифов на электроэнергию убьет украинскую промышленность - мнение
18:04
Украина ударно продает чугун в США
17:54
Рассмотрение дела об аресте акций Мотор Сич опять перенесли
17:34
Бизнес предлагает свою концепцию экологического зконодательства
17:10
Производство электроэнергии в Украине упало на 5,3%
16:47
ThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощи
16:32
Украинцы не хотят светить свои доходы
16:18
Инвестиционный портфель Интерпайпа составляет 100 млн долл
16:11
За 10 месяцев товарооборот Украины составил 82,67 млрд долл.
15:51
МЭА прогнозирует создание рекордных мощностей по производству электричества из ВИЭ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!