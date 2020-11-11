Украина нарастила отгрузку проката в Турцию Металлургические предприятия Турции в январе-сентябре увеличили импорт горячекатаного проката из Украины на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 425,3 тыс. т. Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TUIK).



В сентябре Турция нарастила импорт г/к проката из Украины на 43,2% по сравнению с сентябрем прошлого года – до 51,6 тыс. т.



В целом турецкие металлурги в январе-сентябре сократили импорт металлопродукции на 4,3% по сравнению с 9 месяцами 2019 года – до 2,7 млн т.



Основным поставщиком г/к проката в Турцию является Россия. На нее приходится 32% от общей доли поставок. За 9 месяцев турецкие металлурги потребили 847,4 тыс. т, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным Worldsteel, страна в 2019 году сократила выпуск стали на 9,6% по сравнению с предыдущим годом – до 33,7 млн т.



Напомним, что ранее Еврокомиссия официально начала антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного проката из Турции. Участники рынка не исключают, что решение открыть расследование может привести к началу аналогичного разбирательства в Турции.



Для Украины антидемпинговые расследования по импорту г/к проката в Турции и ЕС могут иметь негативные последствия. Ранее Турция уже ввела дополнительные пошлины на импорт некоторой металлопродукции, в том числе плоского проката.



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