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По итогам января-сентября металлурги РФ сократили экспорт стали на 3,7%

11.11.20 09:18 , МеталлСервис
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По итогам января-сентября 2020 года из РФ за рубеж было отгружено 29,842 млн. тонн чёрных металлов (72 группа). Снижение объёмов в годовом сопоставлении – 3,7%, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил 20,256 млн. тонн – на 0,6% меньше, чем за 9 месяцев 2019 года.

Поставки за рубеж полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) производства российских металлургических предприятий снизились по сравнению с январём-сентябрём 2019 года на 7,8% до 10,101 млн. тонн. Экспорт плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) вырос на 10,1% до 5,74 млн. тонн.

"Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объёме экспорта составила 10,2% (в январе-сентябре 2019 года – 9,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,5% (в январе-сентябре 2019 года – 8,5%), в страны СНГ – 14,6% (14%). По сравнению с 9 месяцами 2019 года стоимостный объём экспорта товаров снизился на 14,2%, а физический – на 3,8%. При этом физические объёмы экспорта алюминия снизились на 15,7%, чугуна – на 14,7%, ферросплавов – на 11,1%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 7,8%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 10,1%, меди и медных сплавов – на 0,4%", - сообщают в ФТС.

МинПром

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