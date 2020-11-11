Бизнес представил свое видение реформы экологического законодательства Европейская Бизнес Ассоциация подготовила и представила общественности документ под названием "Реформа экологического законодательства для достижения целей устойчивого развития". Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"По своей сути, это проект Дорожной карты для Верховной Рады, учитывающий, как актуальные потребности украинского бизнеса, так и вызовы, стоящие сегодня перед Украиной. Многолетнее общение экспертов ЕБА с парламентом показало, что в среднем не более 20 из 450 народных депутатов занимаются экологической проблематикой и разрабатывают законодательные инициативы на эту тему",- сказал он



По мнению Д.Шпенова, такой узких охват потенциальных законодателей приводит к тому, что экологические проблемы в парламенте зачастую рассматриваются по остаточному принципу. Чтобы разъяснить народным депутатам экологическую проблематику и стимулировать их больше заниматься законодательными инициативами в этой сфере, и был разработан выше указанный документ.



"Над экологической Дорожной картой ЕБА работала полгода. Помимо экспертов Ассоциации, были привлечены представители компаний, работа которых зависит от экологического законодательства. В результате получился документ, максимально точно отражающий потребности украинского бизнеса. По мнению авторов, парламенту необходимо реформировать действующее законодательство по таким направлениям, как регулирование промышленного загрязнения, управление бытовыми отходами, оценка воздействия на окружающую среду, управление промышленными отходами, система экологического контроля и экологической инспекции, система экологического налогообложения и экомодернизации", - рассказал политик.



Он также отметил, что важным разделом Дорожной карты являются инициативы по противодействию изменению климата. Среди них: присоединение Украины к европейскому зеленому курсу, реформа системы экологического мониторинга и запуск рынка торговли парниковыми квотами, разработка подхода к национально определенному взносу к Парижскому соглашению и пересмотр торговых отношений с ЕС с учетом требований декарбонизации и СВА. Теперь наработанные бизнесом предложения необходимо обсудить с ВРУ и выработать общую стратегию действий, подчеркнул Д.Шпенов.



МинПром



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