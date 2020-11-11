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Шмыгаль обещает поддержать бизнес в период усиленного карантина выходного дня

11.11.20 08:04 , Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины готов поддерживать предпринимателей пока будет действовать усиленный карантин выходного дня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки", - написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке.

В частности, это компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. "Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест", - подчеркнул премьер.

Также выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года и совместно с торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Кроме того, 11 ноября по инициативе министерство здравоохранения Украины рассмотрят изменения в постановление №641, предусматривающее усиленный карантин выходного дня, а министр Максим Степанов представит полный перечень ограничений на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что Кабмин после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.

"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауну. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия - это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей", - добавил премьер.

МинПром

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