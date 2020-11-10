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Повышение тарифов на электроэнергию убьет украинскую промышленность - мнение

10.11.20 19:14
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Если тариф на передачу электричества повысят еще на 30% - украинской промышленности, скорее всего, не выжить. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Даже начинающий экономист знаком с главным принципом развития экономики: нельзя бесконечно повышать тарифы и налоги. Этот путь ведет не к развитию страны, а к деградации: товары и услуги становятся все дороже, а денег у людей – все меньше. Потому что предприятия сокращают персонал и урезают зарплаты, чтобы удержаться на плаву", - сказал он.

М.Магомедов подчеркнул, что в кризисное время нормальные страны обеспечивают промышленность льготами и разрабатывают программы поддержки. "В нашей стране на плечи промышленности перекладывают чужие долги. Потому что давайте смотреть правде в лицо: долг перед "зелеными" возник из-за того, что Тарасюк не сумел навести порядок на энергорынке страны", - отметил политик.

Он также напомнил, что трейдеры, воспользовавшись халатным регулированием, заработали и вывели из страны миллиарды гривен. По мнению М.Магомедова, теперь НКРЭКУ пытается потерянные миллиарды взять у промышленников, которые с начала года понесли убытков на 100 миллиардов.

"В стране уже полмиллиона безработных, и это только официальные цифры. Сколько всего в стране людей, лишившихся работы, вряд ли кто-то считает. И таких людей станет еще больше, если тест на здравый смысл комиссия завтра провалит", - резюмировал нардеп.

МинПром

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