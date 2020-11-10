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Рассмотрение дела об аресте акций Мотор Сич опять перенесли

10.11.20 17:54 , РБК Украина
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Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение ходатайств адвокатов компаний-акционеров ПАО "Мотор Сич" о снятии четырех арестов с акций предприятия. Суд назначил еще одно рассмотрение дела по существу на 7 декабря.

Об этом РБК-Украина сообщили адвокаты, представляющие интересы инвесторов ПАО "Мотор Сич", по результатам судебного заседания 10 ноября.

Как известно, на предварительное судебное заседание не явился прокурор, поэтому рассмотрение ходатайства было перенесено на вторник, 10 ноября.

По словам адвокатов, на сегодняшнем заседании судья удовлетворил ходатайство относительно обеспечения онлайн-трансляции. Таким образом, все желающие смогут проследить за судебным процессом в онлайн-режиме.

"Мы хотим обратить внимание суда, что несмотря на то, что арест - это временное мероприятие, они наложены уже более трех лет, поэтому акционеры настаивают и будут настаивать на отмене арестов для скорейшего прекращения увольнение сотрудников, хищений на заводе и привлечения новых инвестиций", - отмечают адвокаты.

По данным юристов, каждый день сохранения ареста приводит к: увольнению 4 сотрудников (за период с 2018 года по 2020 гг. штат сотрудников ПАО "Мотор Сич" было сокращено на 4 536 человек); краже, по меньшей мере, 1,2 млн грн; увеличению убытков акционеров на 59 617 грн.

В связи с этим адвокат Александр Максименко отмечает, что абсурдно называть их клиента диверсантом или обвинять в каких-то других уголовных нарушениях.

"Наш клиент приобрел совершенно законным образом права на эти акции, но длительное время не может использовать свои корпоративные права. Это вопиющая ситуация для нашей страны, потому что этим мы демонстрируем всему миру свое истинное отношение к иностранным инвесторам", - добавляет адвокат.

По мнению адвокатов обидно, что в последнее время представители государственных органов молчат по поводу этой ситуации. В связи с этим юристы готовят ходатайство о вызове в суд всех заинтересованных представителей государственных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева по ходатайству еще одной компании-акционера ПАО "Мотор Сич" рассмотрит дело по существу 26 ноября.

По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Юристы отмечают, что запреты акций ухудшают финансовое положение ПАО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, плачевное финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной увольнения с предприятия около 8 тыс. сотрудников.

Из-за сложившейся ситуации, в начале сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству уведомление о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд долл.

МинПром

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