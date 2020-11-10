Бизнес предлагает свою концепцию экологического зконодательства Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации представил программный документ «Реформа экологического законодательства для достижения целей устойчивого развития».



Документ презентовали в ходе "Дня устойчивого развития", проведенного Европейской бизнес-ассоциацией.



Предложения направлены на улучшение экологической политики страны, процедур и направлений финансирования экологических проектов.



"Этот документ – результат полугодовой работы нашего комитета. Мы его разработали совместно с компаниями – участниками комитета. Одна из целей нашей работы – помочь власти понять потребности бизнеса. Мы расписали необходимые действия в трех направлениях – охрана окружающей среды, климатических изменениях и инструменты финансирования", – отметила Ольга Бойко, координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА.



Документ инициирует законодательные и регуляторные изменения в сфере защиты окружающей среды для реформирования таких направлений:



Регулирование промышленного загрязнения.

Управление отходами.

Оценка воздействия на окружающую среду.

Управление промышленными отходами.

Система экологического контроля и экологической инспекции.

Также в документе рассматривается эффективность инструментов финансирования экологической модернизации и предлагается реформа системы экологического налогообложения и инвестиционной политики в сфере экомодернизации.



В части противодействия изменения климата предлагается провести такие действия:



Присоединение Украины к европейскому зеленому курсу.

Реформа системы экологического мониторинга и запуск рынка торговли парниковыми квотами.

Разработка подхода к национально определенному взносу к Парижскому соглашению.

Пересмотр торговых отношений с ЕС с учетом требований декарбонизации и СВА.



"Мы построили этот документ в форме простых тезисов для широкой аудитории. В процессе работы комитета мы столкнулись с проблемой, что из 450 депутатов Верховной Рады не более 20 человек близко занимаются проблематикой экологии и устойчивого развития, предлагают законодательные инициативы по этой тематике. Мы надеемся, что ознакомление с нашим документом увеличит интерес к экологической политике у представителей всех ветвей власти на центральном и местном уровне, экспертов и бизнеса. Комитет открыт к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами", – подчеркнул Станислав Зинченко, глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА, директор GMK Center.



В ближайшее время документ "Реформа экологического законодательства для достижения целей устойчивого развития" будет опубликован на сайте Европейской бизнес-ассоциации.



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