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Бизнес предлагает свою концепцию экологического зконодательства

10.11.20 17:34 , ГМК Центр
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Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации представил программный документ «Реформа экологического законодательства для достижения целей устойчивого развития».

Документ презентовали в ходе "Дня устойчивого развития", проведенного Европейской бизнес-ассоциацией.

Предложения направлены на улучшение экологической политики страны, процедур и направлений финансирования экологических проектов.

"Этот документ – результат полугодовой работы нашего комитета. Мы его разработали совместно с компаниями – участниками комитета. Одна из целей нашей работы – помочь власти понять потребности бизнеса. Мы расписали необходимые действия в трех направлениях – охрана окружающей среды, климатических изменениях и инструменты финансирования", – отметила Ольга Бойко, координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА.

Документ инициирует законодательные и регуляторные изменения в сфере защиты окружающей среды для реформирования таких направлений:

Регулирование промышленного загрязнения.
Управление отходами.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Управление промышленными отходами.
Система экологического контроля и экологической инспекции.
Также в документе рассматривается эффективность инструментов финансирования экологической модернизации и предлагается реформа системы экологического налогообложения и инвестиционной политики в сфере экомодернизации.

В части противодействия изменения климата предлагается провести такие действия:

Присоединение Украины к европейскому зеленому курсу.
Реформа системы экологического мониторинга и запуск рынка торговли парниковыми квотами.
Разработка подхода к национально определенному взносу к Парижскому соглашению.
Пересмотр торговых отношений с ЕС с учетом требований декарбонизации и СВА.

"Мы построили этот документ в форме простых тезисов для широкой аудитории. В процессе работы комитета мы столкнулись с проблемой, что из 450 депутатов Верховной Рады не более 20 человек близко занимаются проблематикой экологии и устойчивого развития, предлагают законодательные инициативы по этой тематике. Мы надеемся, что ознакомление с нашим документом увеличит интерес к экологической политике у представителей всех ветвей власти на центральном и местном уровне, экспертов и бизнеса. Комитет открыт к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами", – подчеркнул Станислав Зинченко, глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА, директор GMK Center.

В ближайшее время документ "Реформа экологического законодательства для достижения целей устойчивого развития" будет опубликован на сайте Европейской бизнес-ассоциации.

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