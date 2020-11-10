Производство электроэнергии в Украине упало на 5,3% Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-октябре 2020 года сократилось на 5,4% (на 6 млрд 887,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 119 млрд 819,3 млн кВт-ч. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.



Атомные электростанции (АЭС) за десять месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 63 млрд 30,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 22 млрд 248,1 млн кВт-ч (-29,6% к январю-октябрю 2019 года), Южно-Украинской – 15 млрд 125,6 млн кВт-ч (+6,9%), Ривненской – 15 млрд 929,2 млн кВт-ч (+6,5%), Хмельницкой – 9 млрд 727,2 млн кВт-ч (+52,5%), сообщает Интерфакс-Украина.



Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 16,2% – до 39 млрд 317,3 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 23,7% – до 29 млрд 543,8 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 19,3%, до 9 млрд 773,5 млн кВт-ч.



Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 6,1% – до 6 млрд 236,6 млн кВт-ч, а блок-станции увеличили на 8,2% – до 1 млрд 601,3 млн кВт-ч.



Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 9,634 млрд кВт-ч.



Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,6% (в январе-октябре 2019 года – 52,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,8% (37%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (5,2%), блок-станций – 1,3% (1,2%), альтернативных источников – 8% (3,6%).



В октябре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 1,8% (на 222,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 12,152 млрд кВт-ч.



Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам 10 месяцев 2020 года снизился на 8,3% (на 1 млн 283,1 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14 млн 123,8 тыс. Гкал.



Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В том числе АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (рост в 2,1 раза).



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