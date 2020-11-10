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Инвестиционный портфель Интерпайпа составляет 100 млн долл

10.11.20 16:18
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На сегодняшний день инвестиционный портфель трубно-колесной компании "Интерпайп" составляет 100 млн долл. Об этом сообщил директор по экономике и финансам компании Денис Морозов, выступая на Дне устойчивого развития в Европейской бизнес ассоциации.

По его словам, целью инвестиций является обеспечение производства продукции по международным стандартам, сокращение выбросов углекислого газа и других вредных веществ, а также повышение энергоэффективности производства.

Д.Морозов, выразил уверенность, что украинское государство может способствовать экологической модернизации в частности при помощи привлекательных ставок кредитования, а также уменьшение налогов и таможенных пошлин на новое оборудование.

Рассказывая о строительстве компанией электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" Д.Морозов отметил, что в данном случае "экономика совпала с экологией". "Нам нужно было построить завод, который бы делал качественную сталь по низкой себестоимости, - рассказал он. – Я призываю компании искать экономическую составляющую в этих проектах. Очень многие экологические проекты имеют в себе экономику, те вещи, которые позволяют окупаться. Потому что современные технологии позволяют зарабатывать на экологии".

Финдиректор обратил внимание на то, что в рамках привлеченного через итальянское экспортно-кредитное агентство SACE финансирования строительства завода работал экологический аудит, проводимый компанией Fihtner. Более того, данный экологический аудит проводил замеры выбросов и в течение нескольких первых лет работы нового предприятия.

"Когда ты строишь с европейскими партнерами и с европейскими кредитными агентствами, они требуют европейских норм. И у Sace было ключевое требование – все экологические стандарты должны быть на уровне европейских", - рассказал Д.Морозов.

Д.Морозов напомнил, что компания "Интерпайп" ранее инвестировала 1 млрд долл. в строительство современного электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь", что позволило не только полностью обеспечить качественной сталью трубно-колесное производство, но и привело к существенному снижению расхода газа на предприятии. Например, расход природного газа на тонну производимой стали снизился в 8 раз – с 145 куб м до 18 куб м.

В экологическом аспекте закрытие мартеновского производства и строительство нового завода дало возможность резко сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В частности выбросы углекислого газа снизились в 10 раз – с 2 тонн до 200 килограмм на тонну производимой стали.

МинПром

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