Украинцы не хотят светить свои доходы Большинство украинцев (54%) не поддерживают введение всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан с обязательной подачей ежегодной налоговой декларации. Поддерживают такую инициативу 38% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".



По данным опроса, 51% украинцев также против введения одноразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которых не уплачены налоги. Поддерживают налоговую амнистию 26% граждан.



Опрошенные не восприняли такие инициативы, как дополнительные налоги при покупке смартфонов, телевизоров, планшетов с целью повышения отчисления авторам песен, музыки, фильмов и другой интеллектуальной продукции. Выступают за 18%, против - 63%.



Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 октября - 2 ноября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.



Напомним, к регистрации в Верховной Раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидается, что базовая ставка составит 5%.



Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



