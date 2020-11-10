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МЭА прогнозирует создание рекордных мощностей по производству электричества из ВИЭ

10.11.20 15:51 , enkorr
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В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что в 2020 и 2021 гг. в строй будут введены рекордные мощности по производству электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В то же время доля генерирующих мощностей, работающих на ископаемом топливе, снизится из-за глобального экономического спада и коронавирусного кризиса, передает Reuters.

В своем ежегодном прогнозе по возобновляемым источникам энергии МЭА заявило, что в 2020 г. прирост «зеленых» мощностей во всем мире составит 4% по сравнению с прошлым годом и достигнет рекордных 198 ГВт. Это означает, что на ВИЭ придется почти 90% глобального прироста.

В первой половине этого года сбои в цепочке поставок и задержки в строительстве из-за пандемии коронавируса замедлили реализацию ряда проектов в области возобновляемой энергетики. Тем не менее строительство электростанций и производственная деятельность возобновилась, а логистические проблемы в основном решены, говорится в отчете.

Объем электроэнергии, вырабатываемой с помощью ВИЭ, вырастет в текущем году на 7%, несмотря на 5-процентное годовое падение глобального спроса. Это крупнейший спад со времен Второй мировой войны.

В следующем году прирост возобновляемых мощностей вырастет почти на 10%, что станет самым быстрым ростом с 2015 г..

"Возобновляемые источники энергии преодолевают трудности, вызванные пандемией, и демонстрируют уверенный рост", — сказал д-р Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА.

Согласно заявлению агентства, директивным органам необходимо поддержать мощный импульс роста ВИЭ. Если будут устранены политические неопределенности, прирост мощностей в этой области в 2022 г. может составить 271 ГВт.

В 2025 г. ВИЭ станут крупнейшим источником производства электроэнергии. С их помощью будет удовлетворена треть мировых потребностей в электричестве, что положит конец 50-летнему доминированию угольной энергетики.

Как сообщал enkorr, новые антивирусные ограничения в Европе негативно повлияют на перспективы спроса на нефть, считают в МЭА.

МинПром

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