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Укртатнафта отказалась от выпуска мазута

10.11.20 15:31 , enkorr
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Кременчугский нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта" в 2020 году прекратил выпуск мазута и нарастил производство светлых нефтепродуктов.
Об этом enkorr сообщил топ-менеджер предприятия на условиях анонимности.

По словам источника, отказаться от выпуска мазута позволило активное производство дорожного битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

"Мазут можно только экспортировать, но для этого требовалось доводить его качество до экспортного с помощью добавления некоторых легких фракций. Теперь мы перешли на выпуск битума, а фракции пустили в переработку и получаем дополнительные объемы дизельного топлива и бензина", – рассказал представитель предприятия.

Чтобы избежать выработки и экспорта мазута в зимний период, когда спрос на битум прекратится, на заводе разрабатывают план наработки и хранения компонентов битума до начала весеннего строительного сезона.

По словам источника, выпуск дизельного топлива также удалось повысить из-за сокращения производства авиационного керосина, потребление которого снизилось вдвое из-за карантина.

"Вместе с увеличением загрузки и переформатирования производства мы увеличили и выработку бензина. При нынешних объемах сырья наши продажи пока сбалансированы", – подчеркнул собеседник.

Снизить себестоимость бензина позволила установка изомеризации, запуск которой состоялся в минувшем октябре. Ее основной эффект для завода заключается в отказе от закупки импортного МТБЭ.

По данным "Консалтинговой группы А-95", по сравнению с аналогичным периодом прошло года за девять месяцев 2020 года "Укртатнафта" нарастила выпуск дизельного топлива на 49,4% (до 795 тыс. тонн), бензина – на 18,8% (662 тыс. тонн), производство сжиженного газа снизилось на 13,5% (79 тыс. тонн).

Ожидается, что в текущем году "Укртатнафта" переработает 3,1 млн тонн сырья, тем самым увеличив загрузку на 33% по сравнению с 2019 годом.

МинПром

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