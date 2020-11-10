Метинвест устанавливает современное трансформаторное оборудование на СевГОКе В цехе сетей и подстанций Северного ГОКа компании Метинвест устанавливают современное трансформаторное оборудование. Инвестиции в проект составили около 22 миллиона гривен, сообщает Первый Криворожский.



Силовой трансформатор заменили для снижения аварийных простоев и повышения производительности горного и перерабатывающего оборудования.



"Современное электротехническое устройство отличается высокой надежностью и экономичностью за счет снижения потерь холостого хода. Оно обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии на рудообогатительную фабрику №1, в Анновский и Первомайский карьеры, цех технической воды и шламового хозяйства, а также на жилмассив Даманский. С его запуском мы сможем равномерно распределять нагрузку между понижающими подстанциями для поддержания в рабочем состоянии оборудования цеха сетей и подстанций", - отметил главный энергетик комбината Александр Кочубей.



Замену оборудования производят в два этапа. На первом – смонтировали сам трансформатор, провели испытания на холостом ходу и при нагрузке. На втором – установят распределительное устройство.



В рамках проекта по модернизации оборудования специалисты цеха также завершают монтаж реактора. Он устанавливается для защиты от токов короткого замыкания. Наряду с заменой электроустановок, выполняются капитальные ремонты существующих трансформаторов.



МинПром



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