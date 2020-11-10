Должностные лица Николаевского морпорта подозреваются в присвоении 1 млн грн

Должностным лицам Николаевского филиала Администрации морских портов Украины, которые подозреваются в завладении 1 млн грн, избраны меры пресечения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.
"9 ноября следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева рассмотрено ходатайства следователя, согласованные с процессуальным руководителем областной прокуратуры, и избраны меры пресечения трем должностным лицам Николаевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", которые подозреваются в завладении средствами государственного предприятия в размере свыше 1 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В частности, начальнику отдела персонала и организации Николаевского филиала избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 1 млн грн, заместителю начальника по экономике и финансам указанного предприятия - в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 500 тыс. грн и заместителю начальника по развитию портовой инфраструктуры - в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как сообщалось, должностные лица по предварительному сговору, с целью личного обогащения и обогащения третьих лиц с использованием предоставленных им властных полномочий содействовали в трудоустройстве трех человек на руководящие должности. Хотя эти люди фактически не работали. В результате такой схемы подозреваемые завладели средствами госпредприятия на сумму почти 1 млн грн.