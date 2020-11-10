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Китай закупает стали меньше, чем продает

10.11.20 13:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщила китайская Генеральная таможенная администрация, в октябре 2020 г. национальный экспорт стальной продукции составил 4,04 млн т. Это на 5,5% больше, чем в предыдущем месяце, но на 15,5% меньше, чем в октябре 2019 г.

Всего за 10 месяцев текущего года китайский экспорт стали оценивается в 44,43 млн т. Этот показатель на 19,3% уступает уровню аналогичного периода прошлого года.

Китайский импорт стали в октябре прибавил 88,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до 1,93 млн т, но он оказался на 33,2% меньше, чем в сентябре. Очевидно, что даже с учетом полуфабрикатов поставки стальной продукции в Китай в октябре были меньше, чем объем экспорта.

Всего за десять месяцев в Китай поступило из-за рубежа 17,71 млн т готовой стальной продукции, что на 73,9% больше, чем годом ранее. Кроме того, в январе-сентябре китайцы ввезли 14,27 млн. т полуфабрикатов.

Предполагается, что в четвертом квартале китайский экспорт стали продолжит расти, так что по итогам всего 2020 г. объем внешних поставок превысит 50 млн т. В то же время импорт будет сокращаться, так как стоимость стальной продукции в Китае и на азиатском рынке выровнялась.

МинПром

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